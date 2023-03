Sanlorenzo entra nel capitale sociale di Sea Energy

Sanlorenzo conquista il 49% di Sea Energy per 2,7 milioni

Sanlorenzo ha perfezionato il proprio ingresso nel capitale sociale di Sea Energy, società attiva nel settore della progettazione, produzione e installazione di impiantistica elettrica ed elettronica navale.

L’operazione di acquisizione di Sea Energy ha una rilevanza strategica per Sanlorenzo, che prosegue nel percorso di verticalizzazione dei propri fornitori strategici. Inoltre, la competenza e l’esperienza maturate da Sea Energy consentiranno di mettere a disposizione di Sanlorenzo un patrimonio di know-how di eccellenza e fortemente specialistico, orientato allo sviluppo dei progetti attenti alla sostenibilità di Sanlorenzo.

L’azienda si rafforza nella supply chain

Massimo Perotti, Presidente e Chief Executive Officer di Sanlorenzo, ha commentato: “Sono felice di annunciare l’investimento di Sanlorenzo in Sea Energy, un partner strategico della nostra catena di fornitura, che ci permette così di realizzare un ulteriore passo nel rafforzamento della supply chain. Sea Energy rappresenta un’eccellenza del territorio, avendo costruito il suo successo nell’innovazione tecnologica.

Negli ultimi anni, ha inoltre sviluppato una significativa esperienza nel campo della propulsione elettrica ed ibrida; tale know-how rende questa operazione pienamente coerente con la nostra visione “Road to 2030” per lo sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili in grado di rivoluzionare lo yachting. Sono certo che il contributo di Sea Energy sarà prezioso in questo nostro cammino”.

Lo Studio Legale Musumeci, Altara, Desana e Associati ha assistito Sanlorenzo per la due diligence legale e la negoziazione degli aspetti contrattuali, con un team composto dal name partner Prof. Avv. Toti S. Musumeci, e dai senior associate Avv. Francesca Fonzetti, Carlotta Pastore e Leonardo Musumeci. Andersen Italia ha assistito Sanlorenzo sulle tematiche di due diligence contabile e fiscale. Sea Energy è stata assistita dall’Avv. Luca Polidori e dal Dott. Gabriele Dini.

(Teleborsa)