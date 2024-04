Schneider Electric conferma trattative con Bentley Systems

Schneider Electric, multinazionale francese attiva nei settori dell’automazione e della gestione dell’energia, ha confermato di aver avviato trattative con Bentley Systems in merito ad una potenziale operazione strategica. Le discussioni restano in una fase preliminare e non c’è nessuna certezza che l’operazione venga concordata, si legge in una nota.

Il Wall Street Journal ha scritto che Schneider Electric è in trattative per assumere il controllo della società di software di ingegneria Bentley Systems in un accordo che potrebbe valere più di 15 miliardi di dollari, mentre Reuters ha scritto che Bentley Systems sta esplorando opzioni che includono una vendita dopo aver attirato l’interesse per l’acquisizione; tra le aziende che hanno espresso interesse per un accordo con Bentley ci sarebbero Schneider Electric e Cadence Design Systems.

Teleborsa