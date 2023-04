Sec Newgate accelera sui ricavi dopo il delisting da Londra

Il bilancio di Sec Newgate

Sec Newgate, gruppo globale di comunicazione strategica e advocacy, ha chiuso il 2022 con un utile al lordo delle imposte, al netto dei costi straordinari, più che raddoppiato a 15,5 milioni di euro e un aumento dei ricavi del 70% a 150 milioni di euro. Il margine operativo lordo (Ebitda) è più che raddoppiato a 23,7 milioni, rispetto agli 11,4 milioni del 2021. I risultati rimarcano gli “eccellenti progressi compiuti dal gruppo dopo il delisting dalla Borsa di Londra avvenuto nel marzo 2022, attraverso un finanziamento di 49 milioni di euro da parte di Three Hills Capital Partners in qualità di azionista di minoranza”, dice la nota.

“Il 2022 è stato un altro anno eccezionale che ha proseguito lo slancio e la crescita significativa ottenuti in ciascuno degli ultimi tre anni dalla creazione di Sec Newgate”, afferma Fiorenzo Tagliabue, group ceo di Sec Newgate. “Negli ultimi 12 mesi – aggiunge – ci siamo concentrati sulla possibilità di offrire ai nostri clienti la migliore consulenza possibile, in modo coerente in tutti i mercati serviti. L’ampliamento della nostra presenza nel continente americano è stato un elemento chiave di questa strategia, mentre la nostra presenza globale e la nostra offerta completa e integrata ci permettono di risolvere e gestire complesse questioni di reputazione e di politica per i nostri clienti che si trovano a navigare in un ambiente macroeconomico sempre più instabile”.