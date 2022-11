I supermercati Selex crescono, nuovi investimenti per 340 mln

Nel 2022 Selex cresce

Il 2022 del gruppo commerciale Selex si chiuderà con un fatturato lordo di 17,8 miliardi di euro, pari al +5,6% sul 2021 (a parità di rete si stima una crescita del +4%). Un risultato molto positivo considerate le criticità che la DMO sta affrontando in questi mesi per gli effetti delle numerose crisi in corso; il Gruppo consolida così la propria quota di mercato raggiungendo il 14,7%* confermandosi al secondo posto della distribuzione moderna italiana.

Selex, attraverso le sue 18 imprese socie, è presente in tutta Italia con una rete commerciale multinsegna (come FAMILA, A&O, C+C) e multicanale di 3.206 punti di vendita ed un organico di circa 41.000 addetti. «Il 2022 ci ha messo di fronte ad una situazione quasi inimmaginabile: in pochi mesi ci siamo trovati a dover convivere con il conflitto in Ucraina, i rincari delle materie prime e la spinta inflattiva che ne è derivata, incalzante e senza precedenti negli ultimi decenni – ha dichiarato il presidente di Alessandro Revello -. In questo difficile contesto abbiamo deciso di dare vita ad iniziative commerciali capaci di assorbire per quanto possibile i rincari, cercando di coinvolgere in questa responsabilità, con grande determinazione, i produttori di beni di largo consumo con cui collaboriamo».

Il piano per il 2023 prevede investimenti pari a 340 milioni per l’apertura di 63 nuovi punti di vendita

e la ristrutturazione di 73 unità già esistenti. Tra i programmi del gruppo si conferma la centralità dei progetti di innovazione tecnologica e di sviluppo delle vendite online attraverso la piattaforma e-commerce Cosicomodo.it, alla quale aderiscono 10 insegne, servendo 13 regioni del nostro paese con 112 punti di ritiro click & collect e con 540 cap in cui è attivo il servizio di consegna a domicilio. Nel 2022 il portale prevede un balzo dell’home delivery che dovrebbe chiudere con un +30% rispetto all’anno precedente.

«I risultati del 2022 ci soddisfano ma siamo molto preoccupati dall’effetto che l’incremento dei prezzi

sta determinando sui consumi in queste ultime settimane – ha detto il direttore generale del gruppo Maniele Tasc -. Abbiamo esaurito la capacità del settore di assorbire gli aumenti dei costi di

gestione e per limitare il rischio di ulteriore inflazione abbiamo chiesto ai fornitori di sospendere gli

aumenti di listino per i prossimi mesi, in attesa si definisca meglio il contesto di riferimento del 2023».