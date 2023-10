Oltre 6 milioni di euro di acquisizioni per SG Company e non è ancora sazia

L’anno è iniziato con l’acquisto della maggioranza di Louder, la società di comunicazione di Torino, che ha in portafoglio clienti come Lavazza, Diageo, Nestlé e Coca-Cola, valutata ai fini dell’operazione 1,5 milioni. Poi è stata la volta della partecipazione in Kampaay, startup milanese dell’events management solution, e del gruppo Fma, specializzata in customer marketing. Per concludere, infine, con il 20,224% di Socialbroker, che ha sviluppato il sistema per le assicurazioni Pinguando, e con il 51% di GeoTag, media agency del marketing di prossimità.

Ha superato l’obiettivo fissato di 6 milioni in M&A, SG Company, tra i principali player in Italia nel settore entertainment&communication, quotata all’Egm di Borsa Italiana. Ma in bilancio ha ancora spazio per nuove acquisizioni. Forte di un fatturato in crescita nei primi sei mesi a 12 milioni (erano 8,1 nello stesso periodo dell’anno precedente) e del miglioramento della Pfn. “La nostra strategia è quella di puntare su aziende che hanno già una posizione rilevante di mercato, producono fatturato e hanno un management coeso e di qualità – spiega l’amministratore delegato Davide Verdesca -. Le mettiamo a regime in un network sotto il cappello di SG Company per costruire un trust basato sui risultati”.

Allargando anche leggermente il perimetro, rispetto alle attività caratteristiche da cui è partita società, ovvero eventi e comunicazione. Come con l’ingresso in Socialbroker e l’app Pinguando, che genera lead di automobilisti per le agenzie assicuratine. “Di Pinguando eravamo già fornitori – precisa Verdesca -. L’investimento fatto ci permette, certamente, un’ulteriore diversificazione del business, ma con la capacità di generare importante valore economico per tutte le nostre label, in quanto saranno attivate come fornitori e partner per lo sviluppo dell’applicazione”.

In pratica, si fidelizza un cliente e si scommette sulla crescita. “Abbiamo molto chiaro dove vogliamo arrivare – assicura il ceo -. Puntiamo a triplicare il nostro fatturato con un ebitda, che parta dal 10% a salire. Il piano industriale che avevamo fatto al momento dell’Ipo è stato raggiunto e superato. Cercheremo ancora di aggregare aziende profittevoli in mercati complementari. Partiamo avvantaggiati, perché ci troviamo già in una posizione forte sul mercato, grazie alle molte soluzioni che già possiamo offrire. Ma sono convinto che arriveremo ad avere un’offerta ancora più sfaccettata per i nostri clienti”.

A monte di tutto c’è anche l’importanza di lavorare in un ambiente sereno e stimolante. Con il passaggio a società di benefit nel 2020, si è strutturato il codice deontologico interno, basato sul concetto dell’inclusione, con la creazione di un comitato dei dipendenti ed un percorso capace di attrarre nuovi talenti. “Vogliamo diventare grandi, ma vogliamo farlo con un processo che sia in grado di coinvolgere tutti, per sentirsi parte del cambiamento. Il nostro primo obiettivo non è aggregare aziende, ma aggregare good people”, conclude Verdesca.