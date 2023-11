SG Company rinvia la presentazione del nuovo piano industriale

Il CdA di SG Company, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il differimento della presentazione del Piano Industriale 2024-2026, che lo scorso giugno era stata prevista per l’ultimo trimestre del 2023.

Il management – si legge in una nota – “sta attualmente valutando la realizzazione di una serie di operazioni strategiche di sviluppo e, pertanto, il consiglio di amministrazione ha deliberato di posticipare la pubblicazione del nuovo Piano Industriale a un momento successivo al completamento della fase di analisi delle suddette opzioni, con il fine di avere una maggiore visibilità e accuratezza sui risultati raggiungibili nel prossimo triennio”.



A giugno la presentazione del nuovo piano era stata posticipata “con il fine di redigere il prossimo Piano Industriale aziendale 2024-2026 sulla base di dati sostanzialmente definitivi relativamente all’anno in corso e volendo tenere in considerazione l’effettiva configurazione del perimetro aziendale al termine dell’esercizio a seguito dell’eventuale realizzazione di ulteriori opportunità di M&A”.

