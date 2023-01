Concordato per Smemoranda, i debiti ammontano a 34 milioni

Smemoranda in concordato

I diari cult degli anni Novanta, gli Smemoranda, dovranno passare dalle forche caudine del concordato per cercare di tornare ai loro fasti di mercato. Il giudice di Milano, infatti, ha recentemente accolto la domanda di patto preventivo (ora si chiama così) avanzata da Sg, la holding che oltre ai diari controlla il gruppo attivo dall’intrattenimento fino agli accessori.

Le acque della società sono agitate da tempo, ma la crisi è diventata più evidente a causa delle obbligazioni quotate a Vienna. Un prestito convertibile del valore di 10 milioni e con scadenza 31 dicembre 2023. Insieme all’advisor PwC è stato aperto un tavolo con i creditori per trovare una soluzione.

Come ricostruito da Mf, i debiti della società ammontano a circa 34 milioni, mentre da inizio 2022 la perdita sarebbe stata di almeno un milione. Per tamponare l’emorragia Smemoranda ha intanto venduto per 6 milioni a Rti, del gruppo Mediaset, il marchio Zelig. Il primo passo di un risanamento, che dovrebbe ridare linfa al gruppo editore del mitico diario.