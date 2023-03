Snaitech, ricavi 2022 in crescita del 54% a 900 milioni di euro

(Teleborsa) – Snaitech, uno dei principali operatori in Italia nel settore del gaming e del betting, ha chiuso il 2022 con ricavi in crescita del 54% a 899,8 milioni di euro e un Ebitda in aumento del 39% a 254,2 milioni di euro. Il target di medio termine per l’Ebitda di Snaitech, controllata dal gruppo britannico Playtech, si conferma a 300-350 milioni di euro.

“Gli ottimi risultati ottenuti da Snaitech nel 2022 riflettono il successo di una strategia che ha saputo sfruttare in pieno le potenzialità della riapertura del canale retail, che ha superato i livelli pre pandemici, unitamente a un grande progresso del canale online”, ha commentato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech.

Consolidare la crescita organica

“La nostra sfida per i prossimi mesi sarà quella di proseguire e consolidare sia la nostra crescita organica – facendo leva sulle nostre competenze, sulla forza del brand Snai e sulla nostra solida presenza in tutti i settori del betting – sia la crescita per linee esterne, dove completeremo il percorso di sviluppo di HAPPYBET, che oltre a consentirci di progredire nel mercato tedesco e in quello austriaco rappresenta il primo step del percorso di internalizzazione che vogliamo intraprendere”, ha aggiunto.

Snaitech ha incorporato nel mese di luglio 2022 le attività di HAPPYBET e ha avviato in questi mesi un piano di ristrutturazione per migliorarne la performance. I ricavi di HAPPYBET sono cresciuti del 10% nel 2022, rispetto al 2021, trainati principalmente dalla riapertura dei negozi e dai primi risultati ottenuti dal team di Snaitech, che ne ha assunto il controllo delle operazioni.