Snam alza l'asticella dei dividendi: quanto rendono le azioni

Dal 2,5% al 3%. Un ritocco al rialzo anche alla politica dei dividendi per Snam, che ha presentato il suo Piano strategico 2023-2027, con investimenti per 11,5 miliardi per la transizione energetica. “È un segnale importante non solo per la fiducia, ma perché pensiamo che se gli utili aumentano più di quanto previsto sia giusto condividerlo con gli azionisti”, ha spiegato il Cfo Luca Passa.

Nel dettaglio, la previsione per quest’anno è di un dividendo di 0,2820 euro per azione, di cui il 40% a titolo di acconto già distribuito il 24 gennaio 2024 e il restante il 26 giugno 2024. La politica di dividendi crescerà poi seguendo la revisione al rialzo dell’utile netto adjusted atteso con un incremento minimo annuo del 3% fino al 2027, a partire da quello di competenza del 2024.

La guidance sull’utile netto 2023 di Snam è di circa 1,14 miliardi di euro, con la proiezione a fine 2027 di circa 1,33 miliardi di euro. L’utile continuerà a salire nonostante i maggiori oneri finanziari dovuti al rialzo degli interessi. Il Cfo ha spiegato, infatti, che la società centrerà il risultato, grazie alla “solida performance dell’Ebitda, bilanciata da un aumento delle D&A dovuto all’entrata in funzione di nuovi asset e oneri finanziari netti che saranno impattati dal costo del debito in aumento dal 2,0% al 2,9%”. “Guarderemo attivamente a opportunità per ridurlo durante il piano”, ha aggiunto. Passa ha parlato anche di “una solida crescita mentre manteniamo una flessibilità strategica”, sottolineando che “nessun concreto M&A è incluso nel piano”.