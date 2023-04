Solidworld, +150% in un anno. A settembre la prima biostampante

La prima stampante di Solidworld

Sarà consegnata a settembre il primo esemplare di Electrospider, biostampante 3D prodotta da Solidworld in grado di realizzare riproduzioni di cellule e tessuti umani con tecnologia additiva, la cui produzione in serie è iniziata il 16 febbraio scorso. La stampante 3D è stata sviluppata grazie alla collaborazione tra Bio3DPrinting, società del Gruppo SolidWorld, ed il Centro di Ricerca “E. Piaggio” dell’Università di Pisa. Ad acquistarla è uno dei maggiori centri ospedalieri e di ricerca medica italiano situato nel Nord Italia.

Il punto di forza del modello consiste nella capacità di stampare per la prima volta contemporaneamente la struttura di supporto al tessuto, in materiale biocompatibile, tramite la tecnica di elettrofilatura, con spessore nanometrico, e gli idrogel cellulari di diverse tipologie di cellule umane ottenute da sviluppo in vitro delle cellule del paziente, tramite estrusione contemporanea. Cellule che si svilupperanno sulla struttura tridimensionale creata, continuando nel frattempo ad alimentarsi grazie alla struttura dell’idrogel.

La produzione della prima Electrospider è stata avviata a febbraio presso il polo tecnologico di SolidWorld a Barberino Tavarnelle, nei pressi di Firenze, dove opera la società Bio3DPrinting. La commessa relativa a questa prima consegna ha un valore economico totale di circa 650 mila euro, comprensivo della fornitura di biostampante e di altri servizi accessori aggiuntivi. In un anno il titolo Solidworld, quotato a Piazza Affari, ha messo a segno un rialzo del 150%. Oggi dopo l’annuncio il titolo è schizzato di oltre il 6%.