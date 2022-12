Sparkle (Telecom) lancia un servizio di telefonia globale per le aziende internazionali

Un servizio completo di telefonia globale per le aziende. L’idea è di Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia

Un servizio completo di telefonia globale per le aziende. L’idea è di Sparkle (gruppo Telecom), primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, che ha lanciato la soluzione Enterprise Voice Suite. Si tratta di un servizio di connettività gestita che consente alle aziende, indipendentemente dalla loro ubicazione, di comunicare con i clienti in modo efficace e sicuro.

La suite comprende numeri geografici e numeri verdi, che permettono alle aziende di virtualizzare i propri punti di contatto in un luogo diverso da quello in cui si trovano effettivamente , chiamate in entrata e in uscita, integrazione con la telefonia aziendale e i servizi di collaborazione, nonché soluzioni applicative di contact center. La soluzione è pensata per le aziende internazionali che vogliono virtualizzare la propria presenza senza attivare servizi con gli operatori locali. Infatti questi sono disponibili in un unico prodotto modulare e sfruttano l’esperienza di Sparkle nel trasporto della voce e la sua capacità di garantire prestazioni e sicurezza.