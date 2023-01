Stellantis, accordo con l'australiana Elements 25 per il manganese delle batterie elettriche

Stellantis sigla accordo con l’australiana Elements 25

Stellantis ha firmato un accordo vincolante con la società australiana Element 25 che gli fornirà solfato di manganese monoidrato ad alto grado di purezza per la produzione di pacchi batteria destinati ai veicoli elettrici. L’accordo quinquennale prevede la consegna a Stellantis di un volume totale di 45 chilotoni a partire dal 2026, con la possibilità di estenderne la durata e aumentare i volumi. Element 25 ricaverà il materiale dal suo progetto Butcherbird in Australia occidentale. Inoltre, pianifica di costruire un impianto di lavorazione negli Stati Uniti. Stellantis procederà con un investimento in Element 25: finanzierà in parte lo sviluppo dell’impianto di lavorazione del solfato di manganese monoidrato ad alto grado di purezza con un investimento di 30 milioni di dollari in due tranche.

Un futuro a zero emissioni per l’automobile

“Il nostro impegno per un futuro a zero emissioni nette di carbonio comprende la creazione di una catena di fornitura intelligente, che ci consenta di soddisfare la richiesta di veicoli elettrici dei nostri clienti”, ha commentato il ceo, Carlos Tavares, ricordando che “la produzione di veicoli elettrici che garantiscano ai clienti un’esperienza innovativa in termini di propulsione, connettività e funzionalità è un elemento fondamentale del nostro piano Dare Forward 2030 per una mobilità sicura, pulita e accessibile“. L’accordo con Element 25 rafforza, dunque, la strategia di elettrificazione di Stellantis, che comprende l’approvvigionamento di quantità consistenti di materie prime per la produzione di veicoli elettrici a batteria (Bev). Il manganese è, infatti, un elemento stabilizzatore essenziale del catodo delle batterie dei veicoli elettrici.