Stevanato, avanti con i suoi brevetti per somministrare le terapie

Stevanato, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha lanciato Vertiva, l’ultima versione del suo sistema brevettato On-Body Delivery System (OBDS), ideato per permettere il passaggio dall’iniezione basale a quella in bolo e adatto a un’ampia gamma di terapie sottocutanee.

Programmabile per erogare dosi basali di micro-precisione e iniezioni in bolo a contenuto pieno, Vertiva si adatta a un’ampia gamma di terapie, quali disturbi cardiovascolari e metabolici, oncologia, immunologia e terapia del dolore. Stevanato si avvarrà della collaborazione recentemente annunciata con Thermo Fisher Scientific per lanciare Vertiva sul mercato, si legge in una nota.

“Il sistema di somministrazione on-body Vertiva supporta le aziende farmaceutiche nell’aumentare l’accessibilità alle cure domiciliari e alle opzioni di trattamento somministrate che possono, in ultima analisi, portare a un miglioramento dell’esperienza del paziente”, ha dichiarato Steven Kaufman, vicepresidente dei Drug Delivery Systems di Stevanato. (Teleborsa)