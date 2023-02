Svas Biosana, fatturato 2022 in crescita a doppia cifra

I risultati di Svas Biosana

(Teleborsa) – Svas Biosana, primario operatore del settore sanitario, ha chiuso l’esercizio 2022 con un fatturato consolidato preliminare pari a 97,3 milioni di euro, in crescita del 20% rispetto al fatturato consolidato di 81,1 milioni di Euro dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che include i ricavi realizzati dal Gruppo Bormia nel periodo da luglio a dicembre 2022.

Il Gruppo Bormia è stato acquisito il 23 giugno 2022, pertanto i ricavi relativi al primo semestre 2022, pari a 6,5 milioni di Euro, non sono compresi nel fatturato consolidato al 31 dicembre 2022.

“Un risultato molto soddisfacente che è stato realizzato con il contributo positivo di tutte le aree di business, in Italia e all’estero – ha dichiarato Umberto Perillo, Amministratore Delegato di Svas Biosana -. L’incremento a doppia cifra del fatturato conferma la vision della Società basata sullo sviluppo continuo dei prodotti gestiti e su una forte propensione ad innovare l’offerta in linea con le richieste di un mercato particolarmente esigente. Il dato Proforma del fatturato consolidato 2022, ricomprendendo il valore dei ricavi di Bormia per il primo semestre, si attesta a 103,8 milioni di Euro, un traguardo significativo dal quale trarre ulteriore ispirazione”.