TeamSystem, il fondo di Alphabet e Abu Dhabi entrano in minoranza

TeamSystem, azienda leader nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti, ha comunicato che una società interamente controllata dall’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) e CapitalG, growth fund indipendente di Alphabet, hanno stipulato degli accordi vincolanti per l’acquisizione di quote di minoranza della società. Hellman & Friedman (H&F) rimarrà l’azionista di maggioranza dopo queste transazioni.

TeamSystem, con sede a Pesaro e operazioni in Italia e all’estero, ha chiuso il 2022 con un fatturato pari a 695 milioni di euro e può contare su oltre 3 mila dipendenti, al servizio di circa 2 milioni di clienti che operano sulle piattaforme proprietarie digitali e in Cloud.

Questi investimenti seguono quello di Silver Lake annunciato nel maggio 2023 e segnano un’altra importante tappa nel percorso di TeamSystem orientato ad abilitare la trasformazione digitale delle imprese dell’Europa meridionale.



Commentando l’investimento di ADIA e CapitalG, Federico Leproux, CEO di TeamSystem, ha dichiarato che “questi nuovi investimenti sono una significativa dimostrazione di fiducia nei confronti della nostra strategia di crescita e sviluppo volta ad ampliare la nostra offerta di soluzioni digitali e ad espandere la presenza di TeamSystem in nuovi mercati. Siamo, inoltre, entusiasti di continuare il nostro percorso con Hellman & Friedman, che è stato un partner di fiducia per oltre sette anni”.

Le operazioni dovrebbero essere perfezionate nel corso del primo trimestre del 2024, subordinatamente all’ottenimento di autorizzazioni e all’avveramento di condizioni standard per questa tipologia di operazioni. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell’operazione. (Teleborsa)