Il fitness continua a tirare, ricavi di Technogym a 565 mln

Technogym, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness, ha registrato ricavi totali pari a 565,2 milioni di euro nei primi nove mesi dell’esercizio 2023, con un progresso del 13,3% rispetto al medesimo periodo del 2022 (+15,4% a cambi costanti) grazie alla crescita a doppia cifra registrata in quasi tutte le aree geografiche, con una performance superiore alla media per Europa, MEIA e LATAM.

Continua la crescita del segmento BtoB nei primi nove mesi (+17%). Il BtoC registra il secondo trimestre consecutivo in accelerazione, segnando un +12% rispetto al terzo trimestre del 2022, portando così il risultato dei primi nove mesi dell’anno in linea con lo stesso periodo del 2022.



“I risultati dei primi nove mesi del 2023 confermano il nostro percorso di crescita sostenibile, profittevole e di lungo termine – ha commentato Nerio Alessandri, presidente e amministratore delegato -. Il nostro modello di business unico al mondo, che ci consente di controllare l’intera catena del valore – dal design, alla vendita, al rapporto con l’utente finale – e che non dipende da un singolo segmento o paese, ci permetterà di continuare ad affrontare con forza il futuro e di portare avanti la nostra missione, nonostante le crescenti tensioni geopolitiche”. (Teleborsa)