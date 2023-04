Technoprobe ammessa all'Euronext di Milano con deroga

Technoprobe alla Borsa di Milano

Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alla quotazione sul mercato Euronext Milan delle azioni ordinarie di Technoprobe, società attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, e disposto la contestuale esclusione dalle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (EGM). L’efficacia della decisione odierna è subordinata al deposito presso la CONSOB del prospetto di quotazione, nonché alla presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni.

Borsa Italiana ha ritenuto che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte anche in presenza di un flottante inferiore al 25% (requisito per accedere al mercato Euronext Milan), e in particolare al 20,80% del capitale. Il regolamento del mercato permette infatti a Borsa Italiana di derogare a questa soglia, fermo restando il giudizio che le azioni possano essere negoziate in modo equo, ordinato ed efficiente. (Teleborsa)