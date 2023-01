Telepass si rinforza sui mezzi in sharing: da oggi è possibile prenotare scooter e bici di Bit Mobility

Telepass si rinforza sui mezzi in sharing

Telepass si rinforza nei mezzi in sharing: da oggi è possibile prenotare le corse con i monopattini, le biciclette e gli scooter elettrici di Bit Mobility tramite la sua app. L’operatore di micromobilità è presente in ventiquattro città italiane: da Bari a Bergamo, da Firenze a Trento.

Telepass consente tramite l’app di pagare i servizi integrati di mobilità, senza l’uso del contante, ma utilizzando solo il proprio smartphone. Gli utenti potranno circolare liberamente all’interno dell’area operativa Bit Mobility della città, facilmente riconoscibile dalla mappa in-app, lasciando poi i mezzi alla fine dell’utilizzo.

Si tratta di un’operazione che continua nel solco di Telepass di affrancarsi dal solo pagamento dei pedaggi autostradali. Tramite l’app Telepass, infatti, è possibile pagare anche parcheggi, taxi, treni, oltre ad acquistare skipass e polizze assicurative.

La soddisfazione dei dirigenti

“L’ingresso dei veicoli ecologici di Bit Mobility nel nostro ecosistema di mobilità integrata amplia l’offerta di sharing mobility in città, promuovendo spostamenti al contempo ecosostenibili e semplici – spiega Aldo Agostinelli, chief consumer sales and marketing officer di Telepass -. Telepass non è solo pagamento del pedaggio autostradale senza code ai caselli, ma facilita la vita delle persone in movimento anche nelle città e con i veicoli Bit Mobility aggiungiamo una nuova esperienza di mobilità”.

Soddisfazione anche dall’altro lato della barricata. “La partnership con Telepass certifica il ruolo di Bit Mobility come punto di riferimento a livello nazionale in un settore in costante crescita come quello della sharing mobility. Questa collaborazione ci dà la possibilità di portare avanti con convinzione la nostra mission aziendale: promuovere una nuova cultura basata sul concetto di mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano”, ha commentato Gianmaria Crivellente, co-founder e ceo Bit Mobility.