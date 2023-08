Tenaris, utile di 1,14 miliardi di dollari ma vede un rallentamento

(Teleborsa) – Tenaris, colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l’esplorazione e la produzione di petrolio e gas, ha chiuso il secondo trimestre del 2023 con vendite nette pari a 4.075 milioni di dollari (-2% rispetto al primo trimestre 2023 e +46% rispetto al secondo trimestre 2022), un EBITDA pari a 1.409 milioni di dollari (-5% rispetto al primo trimestre 2023 e +75% rispetto al secondo trimestre 2022) e un utile netto pari a 1.136 milioni di dollari (+1% rispetto al primo trimestre 2023 e +79% rispetto al secondo trimestre 2022).

“Le nostre vendite del secondo trimestre sono state vicine al livello record registrato nel primo trimestre, riflettendo un livello elevato di vendite offshore e di spedizioni a clienti onshore statunitensi, nonché un aumento delle vendite in Medio Oriente – commenta l’azienda – Questi effetti hanno ampiamente compensato i prezzi leggermente inferiori nelle Americhe onshore e le minori vendite di OCTG in Colombia e Canada e le minori vendite di gasdotti in Argentina”.

Free cash flow da record

Il free cash flow per il trimestre ha raggiunto un livello record di 1,2 miliardi di dollari, al netto di capex di 165 milioni di dollari. Il free cash flow includeva una riduzione del capitale circolante di 294 milioni poiché i giorni di capitale circolante operativo sono scesi a un livello basso di 120 giorni durante il trimestre. Dopo il pagamento di un dividendo di 401 milioni di dollari a maggio 2023, la posizione di cassa netta è aumentata a 2,3 miliardi di dollari al 30 giugno 2023.

Dopo i risultati record del primo semestre, Tenaris prevede che le vendite e i margini saranno significativamente inferiori nel secondo semestre. Anche se prevede che le nostre vendite in Medio Oriente, guidate dall’Arabia Saudita, e verso i progetti offshore aumenteranno ulteriormente, ciò non compenserà il calo delle vendite in Nord e Sud America, che rifletterà il calo dei prezzi e delle attività onshore, nonché una minore spedizioni di gasdotti. Il free cash flow rimarrà a un buon livello con un’ulteriore riduzione del capitale circolante.