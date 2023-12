Così Tetra Pak dà nuova vita ai suoi imballaggi

Dove va buttato il cartone del latte? Quasi sempre nella carta ad eccezione di qualche comune, che lo vuole nella plastica. E il tappino che chiude il latte? Lo si può lasciare tranquillamente attaccato. Ci penserà poi una società specializzata a separarlo. La confezione va lavata prima di essere buttata? No, non serve. Va chiaramente svuotata.

Sembrano informazioni banali, ma non lo sono. E Tetra Pak, il colosso svedese degli imballaggi (12,5 miliardi di ricavi nel 2022, per 193 miliardi di confezioni vendute nel mondo) l’ha toccato con mano anche recentemente a Milano. Informando sul corretto modo di differenziare le sue confezioni per alimenti, in una campagna di comunicazione con A2A, ha visto raddoppiare i quantitativi da riciclare. Questo perché, fino a poche settimane fa, nel capoluogo lombardo c’era ancora chi li metteva nella carta e chi li buttava, inutilmente, nella plastica.

Investimenti sul riciclo

“La nostra azienda è da sempre impegnata sui temi della raccolta differenziata e della sostenibilità – spiega Lorenzo Nannariello, sustainability manager South Europe di Tetra Pak -. Con il passare degli anni i nostri obiettivi si sono adeguati e sono diventati sempre più ambiziosi, compreso quello di arrivare entro il 2050 a neutralizzare tutte le emissioni di Co2 prodotte. Questo è possibile grazie ad una serie di progetti che dal macro arrivano fino a livello locale, incentivando la differenziata e collaborando a fianco delle società incaricate della raccolta”.

A livello globale Tetra Pak ha messo sul piatto 40 milioni di investimenti per sviluppar e la raccolta e riciclo delle proprie confezioni. In Italia , con Comieco, il Consorzio per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica, l’obiettivo è di arrivare nel 2025 al 60% di cartoni riciclati, pari a circa 55mila tonnellate, partendo dalle 36mila del 2022.

Le partnership

Il lavoro di sensibilizzazione di Tetra Pak poi si lega alla partnership con alcune imprese, che hanno sposato la filosofia della multinazionale e si sono attivate per dare vita a nuovi prodotti, partendo proprio dalle confezioni riciclate. È il caso di Lucart, leader europeo nella produzione di carte ad uso igienico sanitario, che utilizza per i propri prodotti la cellulosa recuperata dai cartoni per bevande. O di FiloAlfa, che ha realizzato un filamento per la stampa 3d, usando la parte di plastica e di alluminio dei cartoni per bevande. Ma anche della Newpal, che costruisce bancali in plastica riciclata. O della catena di bricolage Leroy Merlin che ha da poco messo in vendita una piastrella in plastica riciclata, adatta per gli esterni.