The Italian Sea Group completa investimenti per nuova produzione

(Teleborsa) – The Italian Sea Group completa i piani di investimento TISG 4.0, TISG 4.1 e TISG 4.2. Il piano di investimento TISG 4.0, sviluppato nell’headquarter di Marina di Carrara, prevedeva: nuovo capannone per yacht fino a 90 metri, consegnato a marzo 2021; nuovo bacino di carenaggio di dimensione 150 metri di lunghezza per 46 metri di larghezza, completato a novembre 2021; ulteriore capannone a copertura dell’originario bacino di carenaggio, di dimensione 220 metri di lunghezza per 35 metri di larghezza, completato ad agosto 2022.

Il piano di investimento TISG 4.1, invece prevedeva: l’espansione sulla Banchina Chiesa aumentando gli spazi dedicati alle attività di Refit, completato nel dicembre 2021; ulteriore nuovo capannone per yacht fino a 90 metri, completato a gennaio 2023; ampliamento di tutti gli spazi e le officine a servizio della produzione.

Grande aumento della capacità produttiva

L’investimento totale, pari complessivamente a 68 milioni di euro nel corso dei tre anni, è stato interamente destinato all’aumento della capacità produttiva della sede di Marina di Carrara.

Da febbraio 2022, la capacità produttiva è ulteriormente cresciuta grazie all’acquisizione dei cantieri Perini Navi e, con gli investimenti previsti nel TISG 4.2, tutta la filiera produttiva del progetto Tecnomar for Lamborghini 63 è stata spostata a La Spezia per ampliare ulteriormente gli spazi a servizio delle innumerevoli commesse producibili nell’Headquarter di Carrara.

Anche questa attività è stata completata a ottobre 2022.

“Il nostro piano di investimenti proseguirà con nuovi e sfidanti progetti per consentire una gestione sempre più ottimale delle nuove commesse” – ha commentato Giovanni Costantino, Fondatore & Amministratore Delegato di The Italian Sea Group -. “La capacità di produrre con standard estremamente elevati nel rispetto dei tempi, grazie anche all’infrastruttura che abbiamo nei nostri cantieri, è per me motivo di grande orgoglio. L’importante e veloce percorso di crescita che stiamo perseguendo è per altro sostenuto da un approccio sempre più orientato alla sostenibilità e all’impegno sociale, che da sempre caratterizzano il nostro Gruppo”.

Verso l’efficientamento energetico

Il percorso di sostenibilità di TISG, che include l’efficientamento energetico delle proprie strutture con un notevole risparmio sui costi, ha visto, tra le altre iniziative, l’installazione di circa 4.000 mq di pannelli fotovoltaici sui capannoni del cantiere di La Spezia e di 22.000 mq nel cantiere di Marina di Carrara (un’estensione pari a 3 campi da calcio), con una riduzione delle emissioni di CO2 pari a 1.208 tonnellate equivalenti su base annua.

L’attuale capacità produttiva dell’impianto è pari a 2,571 MWh/anno.

Inoltre il 100% dell’energia elettrica residua consumata dalle facilities di Marina di Carrara è stata acquistata da fonti rinnovabili certificate. Lo scorso luglio The Italian Sea Group ha compiuto un ulteriore passo verso la decarbonizzazione ed ha neutralizzato le emissioni di CO2 Scope 1 e Scope 2 – market based generate nel corso dell’esercizio 2022.

Il progetto di carbon offset sostenuto dalla Società partecipa al Programma VCS (Verified Carbon Standard) Verra e contribuisce a quattro Sustainable Development Goals: 7) Energia pulita e accessibile; 8) Lavoro dignitoso e crescita economica; 13) Lotta contro il cambiamento climatico; 15) Uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.

Il progetto di transizione energetica prevede infine l’installazione di colonnine elettriche da 22kW per alimentare i veicoli del parco auto aziendale.