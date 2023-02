Tim Brasil, ricavi in crescita del 19,5% nel 2022, meglio delle attese

Tim Brasil cresce oltre le previsioni

La controllata brasiliana di Telecom Italia, Tim Brasil, ha chiuso il 2022 con un quarto trimestre sopra le stime degli analisti. I ricavi dell’anno sono in crescita del 19,5%, a 3,6 miliardi, mentre l’ebitda è salito del 17,2%, superando 1,79 miliardi di euro, con una marginalità pari al 47,4% del fatturato, ai vertici del settore.

Molto bene gli ultimi tre mesi: i ricavi sono saliti del 22% superando 1,2 miliardi di euro stimati da Bloomberg, mentre l’ebitda è cresciuto del 20%.

“Leadership consolidata”

“Tim ha consolidato la propria leadership attraverso importanti trasformazioni che hanno cambiato il gruppo, come il primato nell’implementazione del 5G e l’incorporazione della maggior parte degli asset mobili di Oi – ha detto l’ad Alberto Griselli -. Per coronare con un successo questo periodo di intenso lavoro, abbiamo chiuso il 2022 come l’unico operatore presente in tutti i 5.570 comuni brasiliani. L’obiettivo è di portare Tim Brasil ad essere il miglior operatore del Paese”.