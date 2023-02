Tim, il cda "apprezza" l'offerta di Kkr per la rete ma chiede di migliorarla

Tim, il cda chiede a Kkr di migliorare l’offerta

Il cda di Tim ha valutato l’offerta non vincolante di Kkr per acquistare la rete “apprezzandola” ma chiedendo dei miglioramenti. Un primo passo quindi, interlocutorio, in attesa che si trovi un incastro comprensivo anche con Cassa depositi e prestiti e le volontà del governo sulla gestione della rete.

L’offerta di Kkr, ricorda in una nota Tim, punt all’acquisto “di una partecipazione in una costituenda società cui farebbe sostanzialmente capo il perimetro gestionale e infrastrutturale della rete fissa, inclusi gli asset e le attività di FiberCop, nonché la partecipazione in Sparkle”.

Scadenza fissata al 31 marzo

L’offerta di Kkr, che inizialmente sarebbe dovuta scadere alla fine del mese, è stata prorogata fino al 24 marzo con una lettera inviata tre giorni fa. Il cda di Tim, spiega nel comunicato, ne ha “esaminato il contenuto” anche “con l’ausilio delle analisi e degli approfondimenti svolti dal management con il supporto degli advisor”. Ma, pur “apprezzando l’interesse”, l’offerta “non riflette pienamente il valore dell’asset e le aspettative di Tim, anche in termini di sostenibilità della società risultante dall’operazione”.

Per consentire al fondo americano di migliorare l’offerta “entro il 31 marzo”, il cda di Tim ha deliberato di mettere a disposizione “alcuni specifici elementi informativi e di richiedere le ulteriori indicazioni necessarie per comprendere a pieno gli assunti e gli economics della proposta”.