Tim, Meloni ribadisce: "controllo pubblico della rete e tutela dell'occupazione". Il titolo corre in Borsa

Controllo pubblico della rete e la tutela dei posti dei 40mila posti di lavoro

Sono questi gli obiettivi del governo per Tim. Lo dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha risposto a una domanda specifica durante la conferenza stampa di fine anno. Obiettivi non semplici a cui il governo sta lavorando anche oggi dato che è previsto un incontro tra le parti in causa. Ossia i rappresentanti degli azionisti di Tim (Vivendi e Cdp) e quelli del Minit, il ministero delle infrastrutture.

“Vogliamo assumere il controllo della rete – ha detto il presidente Meloni- per le ragioni che abbiamo spiegato tante volte e dall’altra lavorare per mantenere i livelli occupazionali”. Il problema è ovviamente come e su questo, che è la parte più difficile, visto anche il mercato azionario aperto, il premier non si sbilancia. “Lo lasciamo alla dinamica libera del mercato, su come si arrivi, consentitemi di essere prudente”.

Positiva la reazione in Borsa

Tim in Borsa oggi è in rialzo del 2,6% ma sempre lontano dai 0,505 euro per azione che aveva offerto Kkr a inizio anno per fare un’Opa totalitaria su tutta la società che è afflitta da circa 25 miliardi di debito.