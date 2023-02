Borsa, TMP Group debutta sull'Egm con un +5% a 10,5 euro

TMP Group debutta sull’Egm con un +5% a 10,5 euro

Esordio positivo per TMP Group, seconda matricola dell’anno sul segmento EGM dedicato alle Pmi innovative. La tech media company ha esordito con un +10%, per poi flettere a 10,5 euro, in progresso del 5%. “Abbiamo visto la quotazione in Borsa come un passaggio obbligato per il raggiungimento dei nostri obiettivi in quanto a potenziale tecnologico ed espansione geografica. L’Ipo ci permette infatti di investire in maniera importante e immediata in un progetto che ha delle linee guida molto chiare, che sono quelle che ci hanno permesso di performare fin qui” ha sottolineato Roberto Rosati, amministratore delegato di TMP Group, società nata nel 2012 e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, advertising e digital marketing, eventi ibridi e contenuti, caratterizzati da un alto profilo tecnologico.

Primi nove mesi del 2022 in crescita del 64%

TMP Group supporta le aziende attraverso quattro aree operative – Digital, Experience, Production, Technology – ponendo attenzione costante verso l’innovazione, la creatività e i nuovi media, investendo nel talento, nelle piattaforme tecnologiche più evolute e nel comparto del Metaverso e NFT blockchain. Tra tutte, Rosati sottolinea che “l’area Technology è davvero trasversale, perché i nostri servizi al 99% utilizzano la tecnologia e la nostra peculiarità è inserire la tecnologia in tutte le fasi della produzione“.

TMP Group ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con un ricavi pari a 4,9 milioni di euro (+64% rispetto allo stesso periodo del 2021), un EBITDA di 1,4 milioni di euro (+773%) e un risultato d’esercizio pari a 483 mila euro (+755%) e prevede di chiudere l’anno con ricavi non inferiori a 6,5 milioni di euro e un EBITDA non inferiore a 2 milioni di euro. Con l’Ipo ha raccolto 4,7 milioni di euro (ottenendo una capitalizzazione alla data di inizio delle negoziazioni pari a 14,7 milioni di euro) e ha ben chiaro quali sono i suoi prossimi passi.

Acquisizioni in Italia e all’estero

Sul fronte della crescita, TMP Group sta “sondando e vagliando alcuni obiettivi, per scalare più velocemente i nostri prodotti, in quanto ci sono delle società che hanno tecnologie che ci farebbero performare in modo più veloce”. Si tratta di “competenze che ci possono permettere, attraverso un’integrazione e quindi una correlazione a quelli che sono i nostri business, di poter scalare in maniera più veloce”, aggiunge, specificando che si sta “guardando intorno sia in Italia che all’estero“.