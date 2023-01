Matricole, TMP Group pronta a quotarsi sul mercato EGM di Milano

TMP Group pronta a quotarsi sull’EGM

TMP Group ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il via libera della Consob alla quotazione dovrebbe arrivare il 31 gennaio, con l’inizio delle negoziazioni (di azioni ordinarie e warrant) nei giorni seguenti. Si tratta di una tech media company specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie digitali delle aziende e nella creazione di eventi e contenuti ad alto profilo tecnologico. TMP Group nasce nel 2012 come new media company nel comparto della corporate digital communication grazie a una forte expertise nei settori industry, fintech, sport e design che ha permesso di creare strategie e campagne funzionali alla crescita e all’innovazione di brand e aziende nel processo di trasformazione digitale.

Una rete di 240 clienti

L’azienda ha supportato l’organizzazione delle Nitto ATP Finals di Torino e della Coppa Davis, oltre ad annoverare tra i suoi 240 clienti progetti di successo: dalle diverse linee editoriali sui nuovi media per il gruppo Rcs, fra i quali la comunicazione digitale del Giro d’Italia, alla gestione di produzioni ed eventi per i principali broadcaster internazionali, banche e federazioni sportive, fino a cicli di grandi eventi per brand come L’Oreal Professionel, Intesa an IBM Company e Confindustria.

Banca Profilo advisor e global coordinator

Nel 2021, il gruppo TMP ha registrato un fatturato consolidato pari a circa 4,9 milioni e un fatturato consolidato pro-forma pari a circa 5,7 milioni. Il processo di quotazione è curato da Banca Profilo, che riveste il ruolo di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator. Prima dell’ammissione il capitale della società è controllato dal presidente Maria Teresa Astorino (presidente) per il 74,31%, dall’amministratore delegato Roberto Rosati per il 25,11% e dal consigliere con deleghe all’area finanza Basilio Antonio Scaturro per lo 0,58%.