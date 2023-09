Toscana Aeroporti: +29% i passeggeri nel primo semestre

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti, che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa riunitosi in data odierna, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023 confermando i risultati preliminari consolidati pubblicati il 27 luglio 2023.

Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti, ha reso noto che nel primo semestre dell’anno la società ha registrato delle ottime performance in termini sia di traffico passeggeri, sempre più vicino ai livelli pre-covid del 2019, che di risultati economico finanziari con un ritorno di periodo già nel primo semestre confermando una ripresa post pandemica consolidata.

“Nonostante lo scenario geopolitico e macroeconomico presenti ancora diversi elementi di incertezza, i risultati conseguiti al 30 giugno 2023 ci consentono di guardare con fiducia e ottimismo al prosieguo e forniscono una solida base per i piani strategici della Società con in particolare le tematiche ESG di sostenibilità”.

Nel primo semestre sono 3,6 milioni i passeggeri complessivamente transitati dal Sistema Aeroportuale Toscano con una crescita del 29% sul medesimo periodo del 2022 e in recupero del 95,6% sul 2019.