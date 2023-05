Unieuro punta a crescere. Anche con nuove acquisizioni

Il consiglio di amministrazione di Unieuro ha approvato il bilancio al 28 febbraio 2023 e presentato il nuovo Piano “Beyond Omni-Journey”. L’obiettivo della società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia è rafforzare il posizionamento. Magari anche con nuove acquisizioni.

L’esercizio 2022-2023 si è chiuso con ricavi pari a 2,88 miliardi di euro (-2,2% rispetto all’esercizio 2021/22), EBIT Adjusted pari a 34,8 milioni di euro (72,1 milioni nell’esercizio 2021/22), Risultato Netto Adjusted pari a 19,3 milioni di euro(53,9 milioni nell’esercizio 2021/22) e Cassa netta pari a 124,4 milioni di euro (135,7 milioni al 28 febbraio 2022), dopo l’erogazione di dividendi per 27,1 milioni. Proposto un dividendo di 0,49 euro (rendimento cedolare del 4,4%) per azione nel rispetto della politica adottata.

I commenti dell’ad

“In un contesto di mercato senza dubbio sfidante, siamo soddisfatti di avere conseguito risultati in linea con le guidance, se pur condizionati da un livello inflazionistico eccezionalmente elevato, e di avere confermato, ancora una volta, la nostra posizione di leadership nel settore – ha commentato l’ad Giancarlo Nicosanti Monterastelli – I risultati raggiunti ci permettono di continuare a remunerare i nostri azionisti nel rispetto della politica dei dividendi”.

“Per rispondere con tempestività ed efficacia al mutato contesto di mercato abbiamo elaborato un nuovo Piano Strategico, che segna il percorso di crescita per gli anni a venire e su cui sarà focalizzato l’impegno di tutte le nostre persone, forti della passione e delle competenze”, ha aggiunto.



Il nuovo piano

Con il nuovo piano, Unieuro intende investire oltre 200 milioni di euro per rafforzare il proprio “ecosistema” incentrato sul consumatore, offrendo soluzioni complete, integrate e personalizzate, che vanno oltre alla pura vendita di prodotto, come ad esempio servizi di riparazione, il ritiro e la vendita dell’usato, la consulenza tecnologica e lo sviluppo della marca privata e dei brand esclusivi.

Sul fronte finanziario, sono previsti: ricavi nel range 3,2-3,4 miliardi di euro nel FY 2027/28 rispetto a circa 2,9 miliardi previsti nel FY 2023/24; EBIT Adjusted atteso nel range 55-65 milioni di euro nel FY 2027/28, in progresso a doppia cifra annuale rispetto al range 35-38 milioni previsto nel FY 2023/24; Cassa Netta, ante erogazione dei dividendi, attesa tra 250 e 270 milioni di euro alla fine del FY 2027/2028, rispetto al range tra 110 e 130 milioni previsto al 28 febbraio 2024.

M&A e partnership

In considerazione della forte generazione di cassa attesa, Unieuro è pronta a valutare ulteriori opportunità di crescita per linee esterne. Innanzitutto, con la finalità di rafforzare la strategia “Beyond Trade”, intende valorizzare opportunità di acquisizioni e/o partnership per espandersi in attività e servizi a valore aggiunto.

Inoltre, Unieuro intende proseguire la propria strategia di consolidamento del mercato italiano attraverso acquisizioni di punti vendita con limitata sovrapposizione alla rete attuale. Infine, saranno analizzate opportunità di acquisizioni e/o partnership con operatori leader all’estero.

(Teleborsa)