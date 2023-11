Unipol, utile sui nove mesi in calo a 769 milioni di euro

Unipol ha chiuso i primi nove mesi 2023 con un utile netto consolidato pari a 769 milioni di euro, rispetto al risultato netto consolidato di 854 milioni di euro del corrispondente periodo dell’esercizio scorso, rendicontato secondo i principi contabili precedenti, sul quale si riflettevano componenti straordinarie per circa 275 milioni di euro legate al consolidamento pro-quota di BPER Banca. Il dato dei primi nove mesi 2022, rideterminato a fini comparativi in applicazione dei nuovi principi, sarebbe pari a 495 milioni di euro.

Sui nove mesi cresce la raccolta assicurativa

Nei primi nove mesi del 2023 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 10.570 milioni di euro, in crescita del 7,5% rispetto ai 9.834 milioni di euro registrati al 30 settembre 2022.



Il combined ratio, comprensivo del saldo della riassicurazione, si attesta al 98,6% contro il 97,1% registrato al primo semestre 2023. Il combined ratio dei primi nove mesi del 2022, calcolato secondo i principi contabili e la metodologia all’epoca in vigore, era stato pari al 93,2%.

Riparte la controllata Una

Per quanto concerne il settore Holding e Altre Attività, positivi risultati sono stati registrati dal Gruppo UNA, che ha beneficiato della ripresa del flusso turistico in Italia, raggiungendo un risultato netto pari a 24 milioni di euro.

Il risultato ante imposte del settore è pari a 111 milioni di euro, contro un risultato di 46 milioni di euro al 30 settembre 2022, calcolato sulla base dei principi contabili precedenti (risultato che aveva risentito positivamente di componenti straordinarie derivanti dal consolidamento pro-quota di BPER Banca per 166 milioni di euro).

(Teleborsa)