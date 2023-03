Valtecne, +24% nel primo giorno a Piazza Affari

(Teleborsa) – Valtecne, società valtellinese che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha chiuso il primo giorno a Piazza Affari con un rialzo del 24%. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a quota 6,20 euro, rispetto a un prezzo di collocamento di 5 euro, per una capitalizzazione di 37,9 milioni di euro.

In fase di collocamento Valtecne ha raccolto 5,5 milioni di euro, con un flottante al momento dell’ammissione del 17,35%. Il titolo ha aperto a quota 6,50 euro per azione, pari al massimo di seduta, per poi indebolirsi fino a 6,199 per azione, e oscillare fino al termine della seduta. Il controvalore del primo giorno a Piazza Affari è stato di 318.962,40 euro, i contratti conclusi sono stati 93 e le azioni passate di mano 50.100.

Valtecne rappresenta la quarta ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 194 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.