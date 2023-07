Velasca, l'ex startup delle scarpe punta a 100 mln di ricavi e cerca capitali

Da 25 a 100 milioni di fatturato entro i prossimi cinque anni. Da startup delle calzature made in Italy a marchio internazionale del total look. Dall’e-commerce ai corner nei grandi magazzini e le vetrine fronte strada, facendo dell’omnicanalità la leva vincente per la crescita. Velasca, il brand di moda nato a Milano con l’idea di diventare bandiera dell’artigianalità tricolore, compie 10 anni festeggiando il primo bilancio in utile ed un ebitda che punta al 25%. “Il nostro segreto è l’aver tenuto il cliente al centro – spiega Enrico Casati, fondatore insieme a Jacopo Sebastio di Velasca – ed essere stati sempre coerenti nell’offerta dei prodotti e nella comunicazione. Questa trasparenza ci ha premiato e ci ha fatto crescere”.

La crescita di Velasca

Dieci anni di crescita, che sono serviti anche per mettere a fuoco il modello di business, passato dal solo negozio online a quelli tradizionali, che ora pesano per la metà sul fatturato di 25 milioni. “La nostra esperienza – prosegue Casati – ci ha dimostrato come sia la combinazione tra i due canali di vendita la formula vincente. Abbiamo puntato sulla strategia delle piccole botteghe per far vedere la qualità dei nostri prodotti, che poi possiamo comunque recapitare a domicilio del cliente, se richiesti”.

I negozi

I negozi sono attualmente 18 in 11 città, da Milano a Roma, da Parigi a New York. L’obiettivo ora è di arrivare a coprire almeno 40 località entro il 2026. Agli store si affiancano poi i corner, come i 7 che sono stati aperti all’interno della catena Rinascente. Per finanziare questa seconda fase della crescita occorreranno nuovi capitali, circa 20 milioni. Tra i 12 e i 15 milioni, ipotizza l’azienda, saranno raccolti con un nuovo round e i rimanenti saranno a debito.

Il total look

Alle scarpe da uomo negli anni si sono affiancate quelle da donna. Poi, lo scorso autunno anche il lancio della collezione total look maschile, con la voglia di replicare con quella femminile. “Un’idea nata con il Covid – racconta Sebastio – durante il quale ci siamo interrogati su quali fossero gli asset che avevamo in casa e che ancora non mettevamo a reddito. La calzatura da donna è stata la naturale estensione, per arrivare a formulare una proposta completa e coerente con il valore di ogni singolo cliente”.

Nel piano industriale ora c’è il traguardo dei 100 milioni di fatturato da raggiungere in cinque anni. Ma la visione è molto più larga. Fare di Velasca un brand sempre più internazionale e completo, che abbracci anche altri prodotti figli del made in Italy, dal design alla ristorazione. “Il nostro sogno è diventare sinonimo del bello e del fatto bene all’italiana – prosegue Casati -. Puntiamo a crescere, ma mantenendo la coerenza che ci contraddistingue e i nostri valori”.

Con una proiezione verso l’estero, da dove può arrivare la maggiore spinta del fatturato negli anni a venire. “Da startup siamo diventati un’azienda strutturata – conclude Sebastio – con un modello di business consolidato. Abbiamo dimostrato di essere competenti in questo settore tanto nell’online quanto l’offline, con clienti fidelizzati, che tornano a riacquistare già nell’anno e che rappresentano più della metà del fatturato”.