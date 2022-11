Salvini sulla vendita di Ita

“Sarebbe opportuno altrimenti ci saranno altre centinaia di milioni di euro di denaro pubblico da spendere”. A cosa si riferisce Matteo Salvini parlando all’inaugurazione del prolungamento della tangenziale Rho-Monza a Paderno Dugnano, in provincia di Milano? Ad Ita o meglio alla vendita dell’ex compagnia aerea di bandiera, che sembrava fatta e che è tornata nuovamente improvvisamente in bilico.

La vendita di Ita

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture rispondendo alla domanda se sarebbe meglio concludere la vendita di Ita entro fine anno ha risposto con un netto “sarebbe opportuno”. Anche se poi ha cercato di smarcarsi dall’argomento: “Chiedetelo al ministro dell’Economia su cui tavolo c’è il dossier”.

“Spero che entro la fine dell’anno ci sia un futuro certo per una compagnia di bandiera importante soprattutto per i lavoratori – ha proseguito il vicepremier -. Se si sceglierà l’offerta francese o tedesca io non ci metto becco, a me interessa che ci sia un piano industriale e non solo un piano finanziario”.