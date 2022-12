Vittoria cambia la governance prima di passare al fondo Telemos

Il passaggio di Vittoria a Telemos

Da un fondo all’altro, ma prima di cambiare padrone, Vittoria, multinazionale italiana leader globale di pneumatici e ruote per bicicletta di alta gamma, ha rivisto la governance: nell’assemblea tenutasi il 17 novembre, a Milano, davanti al notaio Anna Pellegrino, secondo le carte in possesso di Verità&Affari c’era Stijn Vriends, presidente nonchè ceo della società bergamasca, che gestito le modifiche statutarie, approvate dai soci: Wise Capital con il 97,65% in azioni A, lo stesso Vriends con il 2,34% in azioni B.

La delibera ha portato all’eliminazione del valore nominale delle azioni e all’annullamento delle 3.454 azioni proprie (categoria E) pari allo 0,05% «considerato che la società allo stato attuale non ha interesse alla detenzione di azioni proprie» si legge nei documenti. In particolare, «a seguito della deliberanda eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle azioni, si determinerà esclusivamente una riduzione del numero delle azioni costituenti il capitale sociale, senza riduzione dell’importo dello stesso e verrà conseguentemente liberata la riserva “Acquisto azioni proprie” pari a euro 20.000».

Sistemata la governance, Vittoria è pronta a passare di mano da Wise equity che aveva acquisito a luglio 2020, il 100% della società bergamasca, a Telemos Capital, società di investimento del Regno Unit. Telemos ha battuto sul filo di lana Gilde, fondata nel 1982, una delle più antiche società di private equity dei Paesi Bassi, secondo indiscrezioni di Merger Market. Vittoria produce gli pneumatici di riferimento per i ciclisti professionisti e gli appassionati attenti alle prestazioni di tutto il mondo.

Vittoria è riconosciuta come uno dei migliori produttori di pneumatici per biciclette grazie al forte know-how e agli stabilimenti produttivi tra i più avanzati ed efficienti del settore. Il business di Vittoria è cresciuto significativamente dall’arrivo di Wise come investitore nel 2020, sotto la guida del chairman & ceo del gruppo Stijn Vriends che, insieme al senior management team attuale, ha re-investito nell’azienda e ha portato avanti il “The Ride Ahead”, la strategia di posizionamento del marchio Vittoria già implementata con successo.

La multinazionale Vittoria

Fondata nel 1953, Vittoria ha sede a Madone, in provincia di Bergamo. Wise ha acquisito l’attività nel luglio 2020. La società è una multinazionale italiana leader globale di pneumatici e ruote per bicicletta di alta gamm. Wise ha messo in vendita Vittoria Group che produce nello stabilimento di proprietà Lion Tyres Thailand e vende in tutto il mondo attraverso il marchio Vittoria e altri marchi del mondo del ciclismo. Gli pneumatici sono caratterizzati dall’uso di mescole in grafene, carcasse in cotone e nylon di ultima generazione. La sovcietà bergamasca dispone di strutture avanzate per la ricerca e sviluppo situate in Italia, Paesi Bassi e Tailandia. Il gruppo sviluppa pneumatici per biciclette per tutti i livelli di performance in ambito strada, fuori strada e urbano.

Marchio notissimo e punto di riferimento per tutti gli sportivi e professionisti del mondo della bicicletta. Nel corso degli ultimi 30 anni Vittoria ha avuto una crescita straordinaria, diventando il primo produttore al mondo di pneumatici per biciclette e mountain bike. Oggi produce più di 7 milioni di pneumatici all’anno ed ha un fatturato annuo di circa 70 milioni.

Una realtà globale, con uno stabilimento produttivo e di Ricerca e sviluppo di proprietà, ed una rete di vendita e distribuzione che si estende dal Nord America, all’Asia passando per l’Europa. L’ingresso di Wise, oltre a fornire capitali freschi per la crescita, ha favorito una nuova leadership visto Rudie Campagne, ha ceduto il comando a Stijn Vriends che ha co-investito insieme a Wise prendendo le redini del Gruppo come nuovo presidente e ceo.

L’accordo con Wise Equity ha incluso la decisione di spostare l’headquarter di Vittoria dall’Asia a Bergamo, nel cuore del ciclismo sportivo italiano, dove il gruppo ha investito 7 milioni di euro in una struttura all’avanguardia, con uffici, un ‘test center’ avanzato, e un magazzino logistico, riportando il know-how e la guida dell’azienda in Italia. La produzione di Vittoria rimane a Bangkok, in Thailandia, dove il gruppo ha due modernissimi stabilimenti di produzione di 100.000 metri quadrati. Inoltre, nel gennaio del 2013, è stato realizzato un nuovo stabilimento dedicato alla produzione delle mescole, che ospita anche il centro di ricerca e sviluppo più innovativo al mondo dedicato al settore delle biciclette.