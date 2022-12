Webuild formalizza il contratto da 2,4 miliardi di euro per la metropolitana di Sydney

Webuild formalizza il contratto da 2,4 miliardi di euro

Webuild, parte del consorzio Parklife Metro, ha raggiunto il financial closure per il contratto per la realizzazione del progetto Sydney Metro – Western Sydney Airport Metro Line, la linea metropolitana che collegherà il nuovo Western Sydney International Airport con Sydney. La quota Webuild è pari a circa 3,83 miliardi di dollari australiani, circa 2,4 miliardi di euro. Webuild e i suoi partner erano già stati selezionati come preferred proponent del progetto a novembre. Webuild partecipa al consorzio con una quota pari a circa il 78% della joint venture che eseguirà le opere civili, partecipata anche da Siemens, e con una quota pari al 10% della project company, insieme con Plenary Group, Siemens Mobility e RATP Dev.

Mobilità sostenibile al primo posto

Il contratto prevede la realizzazione di sei stazioni, nella tratta compresa tra la stazione di interscambio St. Marys e la stazione Western Sydney Aerotropolis, un deposito officina per il ricovero e la manutenzione dei treni ad Orchard Hills, ma anche l’armamento, il sistema di segnalamento e gli impianti meccanici ed elettrici dell’intera linea, la fornitura di nuovi treni driverless. Questo progetto rappresenta un ulteriore riconoscimento del vasto expertise di Webuild nel settore della mobilità sostenibile, consolidato con la realizzazione di progetti ferroviari e linee metropolitane in tutto il mondo. In Australia, il Gruppo ha di recente consegnato la Perth Airport Line, la nuova metropolitana di superficie che collega la periferia orientale di Perth, con l’aeroporto internazionale e il centro della città.