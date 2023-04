Zanzar (21 Invest) acquisisce Pasini e supera 160 milioni di fatturato

Zanzar (21 Invest) acquisisce Pasini

(Teleborsa) – Zanzar, gruppo pugliese attivo nella produzione di sistemi anti-insetto, schermature solari, tapparelle e accessori per la protezione degli infissi, ha siglato un accordo per l’acquisizione di Pasini, azienda basata a Rimini, attiva nella produzione di avvolgibili, monoblocchi e altre soluzioni oscuranti e per la chiusura del foro finestra.

Si tratta di un tassello nel percorso di posizionamento come one-stop-shop a servizio dell’allestimento del foro finestra, in quanto viene acquisita una realtà che contribuirà in maniera decisiva allo sviluppo del segmento degli avvolgibili, fino a oggi servito tramite Croci Italia.

Obiettivo 160 milioni di fatturato

A seguito dell’integrazione di Pasini, che segue le recenti acquisizioni di Palagina e Proline, il gruppo Zanzar raggiunge un fatturato superiore ai 160 milioni di euro. Zanzar è da novembre 2021 nel portafoglio di 21 Invest, il gruppo fondato e guidato da Alessandro Benetton, che investe in imprese del mid-market in Europa.

“Questa operazione conferma la bontà del percorso di sviluppo condiviso che stiamo sviluppando con Zanzar che, oltre alla crescita organica, vede nel consolidamento del settore una leva importante di creazione di valore”, ha commentato Alessandro Benetton. “Siamo focalizzati nel gestire al meglio l’integrazione delle tre aziende entrate a far parte del nostro gruppo negli ultimi sei mesi, ma rimaniamo costantemente alla ricerca di altre eccellenze che possano contribuire ulteriormente a questo ambizioso progetto di sviluppo”, ha aggiunto.