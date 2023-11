Il Toro a Piazza Affari prova a farsi largo fra guerra e inflazione

Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,5% a 28.614 punti con Nexi in rimonta (+5,4%). Bene anche gli altri listini del Vecchio continente. Francoforte segna +0,41%, Parigi +0,21% e Londra avvia gli scambi a +0,23%.

I mercati puntano sulla fine della stretta monetaria viste le decisioni di Federal Reserve e Banca d’Inghilterra. Preoccupano però le deludenti proiezioni di Apple sui conti del trimestre natalizio e il netto calo degli utili di Societe Generale. La sessione guarderà sul fronte macroeconomico al rapporto mensile sul mercato del lavoro Usa con la previsione di circa 170 mila posti creati a ottobre rispetto ai 336mila di settembre.

Per gli analisti di Unicredit i dati americani rappresenteranno un importante test per i titoli di Stato Usa protagonisti di un rally che ha portato i rendimenti di 30 punti base al di sotto dei picchi di ottobre. Lo yield del decennale viaggia sotto quota 4,70%.

Le Borse cinesi chiudono la seduta in territorio positivo: l’indice Composite di Shanghai sale dello 0,71%, a 3.030,80 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dell’1,17%, a quota 1.875,00. Chiusura brillante anche per le altre principali borse di Asia e Pacifico. Tokyo ha guadagnato l’1,1%, Taiwan lo 0,68%, Seul l’1,08% e Sidney l’1,14%. In forte rialzo Hong Kong (+2,42%), ancora aperta insieme a Mumbai (+0,55%) e Singapore (+2,1%).

VALUTE

Sul mercato valutario, il dollaro perde qualche posizione nei confronti della moneta unica: il cambio si attesta a 1,0630 dollari per un euro.

ENERGIA

Lieve rialzo per i prezzi del petrolio: il Brent gennaio aggancia quota 87 dollari al barile, il Wti dicembre è a 82,7 dollari al barile. Poco movimento anche sul gas che ad Amsterdam sale in area 48,8 euro al megawattora.