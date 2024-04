A Wall Street tirano le banche. Piazza Affari è soddisfatta

Prendono slancio sul finale le borse europee che chiudono la seduta in territorio positivo, in scia all’andamento di Wall Street che, dopo quattro sedute in negativo, viaggia ora con il segno più (Dow JOnes +0,8%). Così il Ftse Mib chiude in progresso dello 0,74%, Parigi dello 0,5%, Francoforte dello 0,4% e Madrid (+1,2%) si attesta come la migliore piazza del Vecchio Continente. Gli investitori sono incoraggiati dalla speranza che la Bce possa procedere con un taglio dei tassi a giugno; e vanno proprio in questo senso le parole del vice presidente della Bce, Luis de Guindos, che ha ribadito l’apertura di un taglio dei tassi a giugno se la traiettoria dell’inflazione fosse confermata. Più difficile invece fare previsioni sulle prossime mosse delle Federal Reserve anche alla luce del dato sulle nuove richieste dei sussidi disoccupazione che al sei aprile sono rimaste invariate a 212.000, a fronte di una stima di 215.000. Venendo ai singoli titoli di Piazza Affari, in cima al listino Prysmian che chiude a +3,16%, seguita da Mps (+3,14%) che a sua volta trscina tutto il comparto bancario (Unicredit e Bper +2%; Popolare Sondrio +1,7%). Fronte opposto per Saipem (-1,89%), Cucinelli (-1,85%) e Tim (-1,84%) che continua a risentire delle frizioni in vista dell’assemblea per la nomina del Cda. Sul valutario l’euro resta sotto 1,07 dollari e passa di mano a 1,066 (da 1,063 alla vigilia) mentre il cambio euro/yen è a 164,85 (da 164,54). Il petrolio è in calo, con il Wti giugno a 81,71 dollari al barile (-0,56%) e il Brent a 86,66 dollari (-0,72%). Il gas naturale scambiato ad Amsterdam si attesta a 32,50 euro al megawattora (+3,87%).