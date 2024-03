Acea, via libera a piano industriale con 7,6 mld d'investimenti

Acea, azienda leader nel settore dell’infrastruttura energetica e ambientale, ha annunciato i risultati finanziari del 2023 insieme al suo nuovo piano industriale per il periodo 2024-2028, ribadendo il suo impegno per uno sviluppo sostenibile e resiliente.

I conti evidenziano un utile netto ricorrente del gruppo pari a 280 milioni di euro, in crescita del 22%. L’Ebitda è salito a 1.391 milioni di euro, con un aumento del 7%, nonostante un calo del 10% nei ricavi consolidati, principalmente attribuibile alla flessione dei prezzi sui mercati energetici.

Tuttavia, il momento più significativo è rappresentato dal disco verde ottenuto da Acea per il suo piano industriale 2024-2028 che prevede investimenti di 7,6 miliardi di euro, un dividendo in crescita del 4% annuo nel periodo 2023-2028 e una distribuzione complessiva di oltre un miliardo di euro agli azionisti.

Il ceo di Acea, Fabrizio Palermo, ha sottolineato l’importanza della focalizzazione su tre business regolati per rendere le infrastrutture dell’azienda sempre più sostenibili e resilienti. Il piano, denominato “Green Diligent Growth”, mira a supportare lo sviluppo del Paese attraverso investimenti mirati nell’acqua, nell’elettrico e nell’ambiente.

Il piano industriale prevede un’accentuata crescita degli investimenti, con il 91% dei fondi destinati ad attività regolate. Gli investimenti annuali aumenteranno a circa 1,5 miliardi di euro, rispetto al miliardo registrato nel periodo 2020-2023. Questa crescita si tradurrà in un Ebitda stimato in aumento oltre il 5% annuo, con una struttura finanziaria solida e un utile netto previsto in crescita del 5% entro il 2028.

Il piano industriale di Acea rappresenta un passo significativo verso un futuro sostenibile e resiliente, puntando a un’infrastruttura all’avanguardia che soddisfi le esigenze del presente e del futuro, contribuendo allo sviluppo economico e ambientale del Paese.