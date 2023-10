Antinori sbarca nella Napa Valley con il supporto di Intesa

I brand italiani suscitano da sempre l’interesse di investimenti stranieri nel nostro Paese. Tuttaviapuò accadere il contrario se il sistema riesce a lavorare in sinergia . Una via tracciata dall’impresa vinicola fiorentina Marchesi Antinori che ha acquisito, con un investimento di oltre 300 milioni di euro, Stag’s Leap Wine Cellars, una delle aziende del settore piu’ iconiche della Napa Valley in California. L’operazione è stata possibile grazie alla collaborazione di un pool bancario guidato da Intesa Sanpaolo. Un passaggio a suo modo storico, che segna lo sbarco italiano nella nuova culla del vino americana, al centro dell’iniziativa ‘Accompagnare la crescita all’estero delle eccellenze italiane. La tenuta, una delle più note della Napa Valley ha una superficie di 100 ettari e produce circa 1,5 milio di bottiglie con un fatturato compreso fra 80 e 90 milioni di dollari. Un rendimento molto alto che vale fra 40 e 50 euro dollari a bottiglia come ha spiegato l’amministratore delegato di Antinori Renzo Cotarella.

Parla Piero Antinori

“Un’operazione che ci rende orgogliosi – sottolinea il presidente onorario dell’azienda, Piero Antinori -perche’ oltre a darci un profilo internazionale e’ anche una questione di orgoglio: in un momento in cui le aziende italiane sono considerate terra di conquista, normalmente sono i fondi di investimenti stranieri che comprano delle aziende familiari, in questo caso siamo noi ad aver conquistato un’azienda straniera.

Stefano Barrese

Per il capo della Banca dei territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, “l’operazione di Marchesi Antinori in Usa, unica per impatto e rilevanza nell’intero settore dell’agrifood italiano, ha visto Intesa Sanpaolo protagonista nell’affiancare un grande marchio italiano con strumenti finanziari innovativi. Alla base della nostra scelta di sostenere questa progettualita’ c’e’ la convinzione che l’Italia abbia un patrimonio straordinario nel settore agrifood e del mondo del vino in particolare, con unicita’ legate al territorio e alla crescita tecnica, operativa e strategica delle imprese”. Inoltre, aggiunge Barrese, “la scelta di accompagnare i fondi di investimento in alcune operazioni per poi creare le condizioni nel corso degli anni per avere un ruolo e’ uno schema importante che puo’ trovare spazio non solo all’estero ma anche in Italia dove il vero problema di questo settore e’ consolidarsi”.