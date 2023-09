Il petrolio accende le Borse. A Piazza Affari corre Montepaschi

Si muovono in rialzo gli indici europei dopo un avvio incerto, spinti dai titoli energetici che beneficiano della corsa del petrolio verso quota 100 dollari. Una corsa che, d’altro canto, alimenta i timori sulle pressioni inflazionistiche e i dubbi sulle prossime mosse delle banche centrali. Milano sale dello 0,4% come Parigi, Francoforte avanza dello 0,14%, Amsterdam cede lo 0,2% e Madrid sale dello 0,3%. La seduta sarà ricca di spunti macro che potranno dare il tono alla giornata: in Europa da seguire l’inflazione tedesca mentre quella spagnola è salita meno delle attese (3,2%), ma anche gli indici di fiducia del Vecchio Continente. Negli Usa, terza stima del Pil del secondo trimestre, sussidi alla disoccupazione e compromessi per le case.

Obbligazioni al top

Sull’obbligazionario, i rendimenti dei Treasury decennali hanno toccato i nuovi massimi dal 2007, in rialzo anche i rendimenti dei titoli di Stato europei: lo spread sale a 196 punti, rendimento del decennale sopra il 4,8%. Sull’azionario milanese, Unipol sale dello 0,78% e Pop. Sondrio del 3% a 5,05 euro dopo che la prima ha concluso l’acquisto di un ulteriore 10,2% della banca lombarda a 5,1 euro ad azione, un premio del 4% rispetto alla chiusura. Bene Mps (+1,7%) dopo la debacle delle ultime sedute, acquisti sugli energetici in linea con l’Europa. In coda Pirelli (-0,8%) e Unicredit (-0,75%).

Euro debole

Poco mosso l’euro dopo aver rotto al ribasso la soglia di 1,05 toccando nella notte un minimo a 1,04959, livello che non vedeva dal dicembre 2022 (era a 1,0522 ieri in chiusura).

Petrolio al top

Petrolio sui massimi dell’anno con il Wti che ha superato brevemente la soglia dei 95 dollari al barile e il Brent scambiato a 97,29 dollari, dopo un massimo a 97,69, con il calo a sorpresa delle scorte americane che alimenta i timori su una scarsità di offerta rispetto a una domanda in crescita. Gas in salita del 2,8% ad Amsterdam oltre i 40 euro al MWh.