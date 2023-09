Auto, nuovo fronte Ue-costruttori: "Il trattato con il Regno Unito costerà 4,3 miliardi"

Auto, nuovo fronte Ue-costruttori

Il trattato commerciale post-Brexit tra Ue e Regno Unito potrebbe costare 4,3 miliardi ai costruttori europei e ridurre la produzione di mezzo milione di unità. Lo annuncia l’Acea, l’associazione dei produttori del Vecchio continente. Che apre così un nuovo fronte con Bruxelles dopo la chiusura momentanea del capitolo Euro 7.

Appello alla Commissione

L’Acea ha presentato un appello alla Commissione europea chiedendo di prorogare al 2027 l’entrata in vigore del Trattato commerciale post-Brexit con il Regno Unito. Il trattato potrebbe, tra le altre cose, imporre l’introduzione di dazi del 10% sui veicoli elettrici importati nel Paese causando un’impennata dei prezzi e un danno alla produzione europea.

Il nuovo regolamento, spiega l’Acea in una nota, costerebbe 4,3 miliardi di euro alle Case automobilistiche europee e potrebbe comportare una riduzione della produzione di circa 480.000 unità. Per evitare il pagamento della tariffa del 10%, i veicoli elettrici dovranno presentare un 45% di contenuto realizzato in Europa o nel Regno Unito e fino al 50%-60% per quanto riguarda celle e pacchi batteria.

Aumento dei prezzi

Una misura questa che, secondo l’Acea, è “impossibile da realizzare oggi”. Secondo il presidente Luca De Meo, che è anche l’ad del gruppo francese Renault, farebbe “aumentare i prezzi al consumo dei veicoli elettrici europei, proprio nel momento in cui dobbiamo lottare per conquistare quote di mercato a fronte di un’agguerrita concorrenza internazionale”. Una scelta che “non è la mossa giusta né dal punto di vista commerciale, né da quello ambientale. Consegneremmo di fatto una fetta di mercato ai produttori globali”.

Secondo De Meo, “l’Europa dovrebbe supportare l’industria nella transizione elettrica come fanno altre regioni e non ostacolarla”. Fornendo ad esempio una soluzione “semplice e immediata: prorogare di tre anni l’introduzione delle norme sulle batterie”.