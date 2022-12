Azimut entra nel business delle cliniche anti-invecchiamento e acquista il 30% di Longevity

Tra i soci di Longevity anche Alessandri e Bizzarri

Diciamo che Azimut è in buona compagnia. Tra i soci di Longevity, le cliniche anti-invecchiamento presenti nelle principali città italiane (Milano, Roma, Torino, Bologna) e in località turistiche come Forte dei Marmi, Cortina, Porto Cervo e Porto Rotondo, ci sono anche la Wellness Holding di Nerio Alessandri (presidente e fondatore di Technogym), Marco Bizzarri (ceo di Gucci). Certo che l’acquisizione del 30% sottintende la volontà della società di gestione del risparmio di contribuire in modo decisivo alle prossime fasi di sviluppo della società nata nel 2019. Si parte dall’apertura di un centinaio di flagship store nei principali Paesi europei ed in Medioriente, e si arriva fino all’ingresso nel mercato dell’hospitality di lusso con il format Longevity Medical & Wellness Spa. Luigi Caterino continuerà a ricoprire il ruolo di presidente e amministratore delegato, mentre gli advisor dell’operazione sono stati tra gli altri Gatti Pavesi Bianchi Ludovici e lo studio Legale Giovannelli e Associati.

L’operazione è stata condotta da Azimut Libera Impresa, la piattaforma d’investimento del gruppo, per conto del fondo Eltif Ophelia che acquista le quote azionarie. Il metodo di Longevity si basa sul lavoro svolto da team guidato dal dottor Massimo Gualerzi, direttore Scientifico del gruppo e cardiologo Antiage, e si basa fondamentalmente su un pilastro: la cura con il freddo, conosciuta anche come crioterapia, che è il cuore del metodo. A questa poi si abbina la ricerca di uno stile di vita sano tramite tecnologie estetiche d’avanguardia, trattamenti manuali sinergici, prodotti nutrizionali detox e una linea di cosmeceutici firmata the Longevity Suite.