La corsa dei tassi vicino al capolinea. Le Borse volano

A Piazza Affari vola del 10% Tim aspettando l’offerta Kkr

La Bce ha alzato i tassi di 50 punti base e ha annunciato un nuovo rialzo a marzo: nel corso della conferenza stampa, la presidente Christine Lagarde ha chiarito che l’aumento messo in agenda per il mese prossimo potrebbe anche essere revocato, dipende dalle circostanze e dai dati macro. Il mercato sembra voler puntare su un rialzo di un quarto di punto in marzo e niente fino alla fine dell’anno. Antonio Cesarano, global strategist di Intermonte afferma che “in prospettiva, l’inflazione generale potrebbe continuare a calare mentre quella core potrebbe intraprendere lo stesso percorso dopo aver prima attraverso una fase laterale di 2/3 mesi intorno al 5%. In questo scenario già entro maggio (al massimo giugno) la BCE potrebbe aver ultimato il processo di rialzo dei tassi prima di una pausa di qualche mese. Gli operatori stanno iniziando già a posizionarsi in questo senso”.

La Borsa di Milano sale dell’1,5%a 27.100 punti. Meglio ancora il Dax di Francoforte (+2,1%). Parigi +1,26%. Nei primi scambi del pomeriggio il Nasdaq guadagna il 3,2%. Crollano a Piazza Affari le azioni di Cnh nel giorno della trimestrale. Il titolo, che lascerà il listino milanese per restare quotato solo a New York, cede il 9,6% a 14,7 euro, nonostante ricavi e utile per azione trimestrali superiori al consensus di Bloomberg. La caduta arriva dopo che il titolo aveva segnato nella seduta di ieri un nuovo massimo storico.

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

MONCLER:

Websim ha alzato il target price da 57 a 64 euro per tener conto della riapertura della Cina, BUY. Ha chiuso a 58,64 €, +2,7%

TIM

Ricevuta offerta non vincolante da Kkr sulla rete, BUY. Il titolo ha chiuso a 0,29€ +9%

UNICREDIT

Goldman Sachs e Jefferies alzano il rispettivo Tp a 25,25 e 24,50 euro. Deutsche Bank ha alzato da 15,4 a 20,2 €. Equita Sim passa da 15,6 a 23,5 €. Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione BUY e il TP a 19,3 €. Barclays ha alzato a “interessante” il giudizio, con TP che passa da 17,4 a 24 €. UBS ha alzato da 18,5 a 24 € il TP, confermando la raccomandazione BUY. Credit Suisse ha alzato da 17,2 a 21,2 € il TP, confermando la raccomandazione “interessante”. Il titolo ha chiuso a 18,08 € che l’analisi tecnica indica come un’area di forte resistenza. Il titolo ha consolidato i rialzi degli ultimo giorni a 18,09 €.

ENERGIA

Petrolio

Stabile a 82,8 dollari al barile

Gas

Gli operatori che concentrano la loro attenzione sugli alti livelli di stoccaggio che consentiranno un più agevole riempimento per il prossimo inverno. Si guarda anche al riavvio negli Stati Uniti di un impianto di gas naturale liquefatto chiuso da diverso tempo. Ad Amsterdam il prezzo scende del 3,6% a 57 euro al megawattora.

Bond

Crolla il rendimento del Btp decennale, che registra il calo maggiore da marzo 2020. Le decisioni di oggi della Bce avvicinano la fine del ciclo rialzista. I bond italiani cedono 40 punti base, al 3,88%, mentre lo spread con il Bund tedesco si richiude di 19 punti, a quota 181.

Valute

L’euro, dopo aver superato la soglia di 1,1 sul dollaro, ha invertito la rotta, cedendo lo 0,3% a 1,096.

Oro

Meno 1,6% a 1.928 dollari l’oncia.