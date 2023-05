Borsa Milano azioni comprare oggi 25 maggio secondo gli analisti

In Europa i future sull’EuroStoxx 50 avanzano leggermente, dopo che ieri i listini del vecchio Continente hanno chiuso negativi, con Milano maglia nera. L’alta inflazione continua a deprimere i consumi in Germania. Come spiega l’ufficio di statistica Destatis che ha rivisto al ribasso la stima del pil trimestrale (-0,3%), le consumi delle famiglie sono calate nei primi tre mesi dell’1,2%. Colpita la spesa di cibo, abbigliamento e nuove automobili, settore che sconta anche la riduzione degli incentivi per i veicoli elettrici. Il Paese in recessione tecnica.