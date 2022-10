Grillo batte cassa: «Vi lascio l’Iban per fare le interviste»

Grillo chiede l’abbonamento

Atteso con Giuseppe Conte all’assemblea congiunta di deputati e senatori del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo sceglie la strada del silenzio a chi gli chiedeva un commento sulla situazione politica. E riprendo il cartello che nella notte aveva appesa alla finestra dell’hotel Forum a Roma, dove ha dormito (“Interviste solo in abbonamento”, ha scritto), ha ripetuto: “Dovete abbonarvi. Senza abbonamento non faccio interviste. Vi do l’Iban”. Grillo si è poi recato nella biblioteca del Senato, per partecipare alla congiunta dei gruppi M5s.