Berlusconi annuncia il condono

Ci sarà sia un condono che un rientro di capitali dall’estero. “Non conosco ancora la proposta di Fratelli d’Italia, ma penso che si farà”, ha dichiarato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo ai microfoni di Radio Capital.

Il Cavaliere è tornato a parlare della flat tax. “Sono convinto che la flat tax si farà, è lo strumento più efficace per lo sviluppo. La flat tax ha tantissimi effetti benefici, produce al terzo anno delle entrate del 30 per cento in più rispetto all’anno in cui è stata applicata”, ha aggiunto Berlusconi.