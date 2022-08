Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

Alla domanda se potrebbe candidarsi a presidente del Consiglio, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha risposto: “No. L’ho fatto per quasi dieci anni, nessuno come noi ha fatto un governo che ha realizzato tante cose”. Intervistato a Rtl 102.5, l’ex premier ha aggiunto: “Adesso bisogna lasciare che ci sia qualcun altro che può fare ancora delle buone cose”. Non ha chiuso la porta al suo ritorno in Parlamento: “forse mi candiderò per il Senato”. Ha ha smentito qualsiasi ambizione a fare il presidente a palazzo Madama ritenendosi “più utile per l’Italia restando in Europa” come europarlamentare.

Quindi, passando ad analizzare la situazione politica attuale il Cavaliere ha dichiarato: “Trovo molto triste che tanti leader politici si mettano insieme – dall’estrema sinistra – gli ex grillini – dai cattolici ai radicali, fino a certi cosiddetti liberali – non per realizzare un progetto per l’Italia, ma per mettersi contro qualcosa e contro qualcuno. È un vecchio vizio della sinistra, che essendo divisa e povera di idee, per stare insieme deve trovare un avversario da combattere. Per loro è fondamentale”.

Parole poco lusinghiere anche per Renzi: “È un intelligente giocatore di scacchi nei palazzi della politica, ma nel Paese non rappresenta nulla. Se davvero volesse costruire un centro e non soltanto disperdere dei voti lo farebbe con noi. Il nostro è l’unico centro possibile in Italia”. Infine, alla domanda su cosa pensasse delle recenti uscite da Forza Italia dopo la caduta del governo Draghi Berlusconi ha risposto: “Non penso nulla, ne ho preso atto con amarezza e delusione personale”.