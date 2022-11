Bezos dona il suo patrimonio di 124 mld in beneficenza

Il patrimonio di Bezos in beneficenza

Come molti altri filantropi prima di lui, arricchitisi smodatamente nell’era delle big tech, da Bill Gates a Steve Jobs, anche Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha deciso che darà in beneficenza la maggior parte del suo patrimonio di 124 miliardi di dollari.

Lo ha detto lo stesso multimiliardario durante un’intervista alla Cnn, con la quale ha spiegato che destinerà questa enorme ricchezza alla lotta contro il cambiamento climatico e al sostegno di persone in grado di “combattere le profonde divisioni sociali e politiche che affliggono l’umanità”.

L’obiettivo di Bezos

Bezos ha spiegato di essere ancora alla ricerca degli strumenti più adeguati per realizzare donare il suo patrimonio in beneficenza. Un progetto condiviso assieme alla compagna, la giornalista Lauren Sa’nchez. Il miliardario ha già stanziato 10 miliardi di dollari per combattere il cambiamento climatico e proteggere la natura attraverso il progetto Bezos Earth Fund, di cui è presidente.

Bezos si è dimesso da amministratore delegato di Amazon nel 2021, ma possiede ancora il 10% del gigante dell’e-commerce, la società editoriale del Washington Post e Blue Origin, pioniera nel turismo spaziale. Recentemente è stato sorpassato Elon Musk nella classifica degli uomini più ricchi del mondo. Con un patrimonio stimato in 251 miliardi di dollari, mister Tesla batte il capo di Amazon e si colloca al primo posto della classifica redatta ogni anno da Forbes.