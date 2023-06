Borsa di Milano azioni da comprare e vendere oggi 12 giugno secondo gli analisti

Le borse dell’Europa dovrebbero aprire in lieve rialzo, future dell’indice EuroStoxx50 +0,2%. Domani usciranno i dati dell’inflazione Usa, che in qualche modo orienteranno le mosse dei mercati in vista delle riunioni di Fed e Bce. Se l’inflazione dovesse essere al di sotto delle attese i mercati l’accoglieranno bene, perché un simile dato potrebbe ammorbidire il sentiment dei banchieri centrali. La previsione comunque è che l’inflazione generale cali dal 4,9% al 4,1% e quella ‘core’, la più seguita dalle banche centrali, scenda dal 5,5% al 5,3%. Il problema è che la ‘core’, che riflette maggiormente i prezzi dei servizi, i più pericolosi in questa fase, resta ‘appiccicosa’ e quindi difficile da abbassare.