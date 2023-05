Borsa di Milano azioni da comprare e vendere oggi 24 maggio secondo gli analisti

Le borse dell’Europa dovrebbero aprire in calo, future dell’indice Eurostoxx 50 -0,6%. Stanotte la Reserve Bank of New Zelanda ha alzato per la dodicesima volta consecutiva i tassi d’interesse, ma la notizia più importante contenuta nel comunicato riguarda la previsioni sull’andamento dell’economia: le nuove stime sull’inflazione spingono a pensare che la stretta monetaria sia finita.

Alle 10 esce l’indice IFO sulle aspettative di una platea di economisti, imprenditorie ed analisti tedeschi. Le stime indicano un peggioramento nel mese di maggio.